Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık"

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: 'Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık'
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 842 bin 494 doz Kovid-19 aşısı yapıldığı bilgisini vererek, hedeflenenden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 842 bin 494 doz Kovid-19 aşısı yapıldığı bilgisini vererek, hedeflenenden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yapıldığını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları yarın açılıyor
SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları yarın açılıyor
AK Partili Fakıbaba'dan Bakan Koca'ya Şanlıurfa eleştirisi: 2 yıldan beri anlatmaya çalışıyorum, sağlık sistemi iyi yönetilmiyor
AK Partili Fakıbaba'dan Bakan Koca'ya Şanlıurfa eleştirisi: 2 yıldan beri anlatmaya çalışıyorum, sağlık sistemi iyi yönetilmiyor
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zamana kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Bugün 750 bin doz aşıyla bu zamana kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğrul Tülek Şeyma Subaşı Selçuk Balcı Hande Ataizi
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 01:03:42. #1.13#

title