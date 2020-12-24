Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Günlük vaka sayılarında, Gaziantep'te yüzde 66, Tekirdağ, Bursa ve İzmir'de yüzde 60, Ankara ve Samsun'da yüzde 55, Trabzon ve...
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Günlük vaka sayılarında, Gaziantep'te yüzde 66, Tekirdağ, Bursa ve İzmir'de yüzde 60, Ankara ve Samsun'da yüzde 55, Trabzon ve...

24.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:41
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Günlük vaka sayılarında, Gaziantep'te yüzde 66, Tekirdağ, Bursa ve İzmir'de yüzde 60, Ankara ve Samsun'da yüzde 55, Trabzon ve Adana yüzde 50, Diyarbakır ve Hatay yüzde 48, Kayseri ve Kocaeli yüzde 45 düşüşler sağlandı.

Sağlık Bakanı Koca: "Günlük vaka sayılarında, Gaziantep'te yüzde 66, Tekirdağ, Bursa ve İzmir'de yüzde 60, Ankara ve Samsun'da yüzde 55, Trabzon ve Adana yüzde 50, Diyarbakır ve Hatay yüzde 48, Kayseri ve Kocaeli yüzde 45 düşüşler sağlandı. İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş sağlanırken, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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