Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz.
16.02.2021 22:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:03
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü