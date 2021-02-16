Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz.
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Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz.

16.02.2021 22:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:03
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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