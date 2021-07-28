Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti"
Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısının 40 milyonu geçtiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısının 40 milyonu geçtiğini açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe