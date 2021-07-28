Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti"
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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti"

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: 'En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti'
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısının 40 milyonu geçtiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısının 40 milyonu geçtiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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