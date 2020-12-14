Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek."

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı.