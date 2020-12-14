Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek."
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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek."

14.12.2020 20:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:31
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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