Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek."
14.12.2020 20:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:31
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı.
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap