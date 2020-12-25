Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma bu gece 04.30 itibariyle imzalandı"

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur.

Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir.

Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesiydi. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onay alınacak.

Bu anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı