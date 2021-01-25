Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulumuzun önerisiyle bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz."
25.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:21
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulumuzun önerisiyle bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulumuzun önerisiyle bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan