Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulumuzun önerisiyle bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz."
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulumuzun önerisiyle bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz."

25.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:21
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulumuzun önerisiyle bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "Bilim Kurulumuzun önerisiyle bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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