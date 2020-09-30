Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Belediyelerin verileri, kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. TÜİK...

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Belediyelerin verileri, kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. TÜİK verilerinde dağılım, ölen kişilerin ikamet adresine göre yapılmaktadır.