Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Belediyelerin verileri, kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. TÜİK...
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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Belediyelerin verileri, kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. TÜİK...

30.09.2020 20:03 | Son Güncelleme: 30.09.2020 20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Belediyelerin verileri, kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. TÜİK verilerinde dağılım, ölen kişilerin ikamet adresine göre yapılmaktadır.

Sağlık Bakanı Koca: "Belediyelerin verileri, kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. TÜİK verilerinde dağılım, ölen kişilerin ikamet adresine göre yapılmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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