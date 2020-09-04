Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Batman'da yeni 440 yataklı hastanemizi bu ay sonu hizmete alıyoruz.
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca: "Batman'da yeni 440 yataklı hastanemizi bu ay sonu hizmete alıyoruz.
04.09.2020 18:56 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:00
Sağlık Bakanı Koca: "Batman'da yeni 440 yataklı hastanemizi bu ay sonu hizmete alıyoruz. Batman'da yoğun bakım doluluk oranı 79. Diyarbakır'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Mardin'de yoğun bakım yüzde 81. Siirt'te yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62. Şanlıurfa'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Şırnak'ta yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58." - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA