Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Bakan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü ve başhekimlerle salgın sürecini değerlendirdi
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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Bakan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü ve başhekimlerle salgın sürecini değerlendirdi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da.

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Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." uyarısı yaptı.

Koca başkanlığında İstanbul'da Bakan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda salgın süreci değerlendirildi.

Bakan Koca, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Bakan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü ve başhekimlerle salgın sürecini değerlendirdi
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Bakan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü ve başhekimlerle salgın sürecini değerlendirdi
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Bakan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü ve başhekimlerle salgın sürecini değerlendirdi
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, Bakan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü ve başhekimlerle salgın sürecini değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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