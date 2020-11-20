Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü
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Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü

20.11.2020 20:53 | Son Güncelleme: 20.11.2020 20:56
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri görüştüklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri görüştüklerini bildirdi.

Koca, Twitter'dan 7 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı video konferans görüşmesine ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "İzmir, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Sivas il sağlık müdürleriyle yaptığımız video konferans görüşmelerinde, salgının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri ele aldık. Hasta yükümüzü ve filyasyon çalışmalarımızı gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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