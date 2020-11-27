Son dakika gündem: Bakan Koca: Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da yüzde 100 artış gösterdi
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Son dakika gündem: Bakan Koca: Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da yüzde 100 artış gösterdi

27.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:09
Son dakika gündem: Bakan Koca: Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da yüzde 100 artış gösterdi

Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdi" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdi" dedi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile online toplantı yaptıklarını belirtti. Bakan Koca, "Salgının bu illerimizdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durduk. Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor" dedi.

Haber:  ANKARA, -

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Son dakika gündem: Bakan Koca: Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da yüzde 100 artış gösterdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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