Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "247 bin yatağımız içinde doluluk oranımız yüzde 56,3. Servis yatağı doluluk oranında bir sorun olmadığını söyleyebilirim."
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "247 bin yatağımız içinde doluluk oranımız yüzde 56,3. Servis yatağı doluluk oranında bir sorun olmadığını söyleyebilirim."
Sağlık Bakanı Koca: "247 bin yatağımız içinde doluluk oranımız yüzde 56,3. Servis yatağı doluluk oranında bir sorun olmadığını söyleyebilirim."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş