Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "247 bin yatağımız içinde doluluk oranımız yüzde 56,3. Servis yatağı doluluk oranında bir sorun olmadığını söyleyebilirim."

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "247 bin yatağımız içinde doluluk oranımız yüzde 56,3. Servis yatağı doluluk oranında bir sorun olmadığını söyleyebilirim."