Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: 2021 salgını bitiren yıl olacak
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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: 2021 salgını bitiren yıl olacak

01.01.2021 02:15 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:19
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: 2021 salgını bitiren yıl olacak

Son dakika sağlık haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılı İstanbul'da bulunan Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli sağlık çalışanlarıyla karşıladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılı İstanbul'da bulunan Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli sağlık çalışanlarıyla karşıladı. Bakan Koca, "2021 salgını bitiren yıl olacak" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Yeni yılı İstanbul Avrupa Yakası Komuta Kontrol Merkezi'nde, görevleri başındaki çalışma arkadaşlarımızla karşıladık. Sağlık çalışanlarımızın gayreti, milletimizin desteğiyle 2021 salgını bitiren yıl olacaktır. 'Sağlık Çalışanları Yılı' tarihe onların başarısı olarak geçecektir" dedi.


Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: 2021 salgını bitiren yıl olacak
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: 2021 salgını bitiren yıl olacak
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: 2021 salgını bitiren yıl olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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