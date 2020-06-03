Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Vatandaşımız da tedbirlere uyumda kararlı davranırsa son derece... Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Vatandaşımız da tedbirlere uyumda kararlı davranırsa son derece mutlu oluruz" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş üstü ve gençlerimiz en çok fedakarlık gösteren grup oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Vatandaşımız da tedbirlere uyumda kararlı davranırsa son derece mutlu oluruz"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş üstü ve gençlerimiz en çok fedakarlık gösteren grup oldu. Hala sokağa çıkma noktasında kısıtlamaları var. Bilim Kurulu'nda bu konu da gündeme geldi. Daha çok büyüklerimizin hareket kısıtlılığı ve benzeri sorunları nedeniyle bu iznin arttırılmasının doğru olacağı yönünde yaklaşım var" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye'de yeni normal hayata geçilmesinden sonra ilk kez toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantının arından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgın sürecinde gelinen son noktayı değerlendirdi.

Son 24 saate ilişkin tabloyu da toplantı esnasında açıklayan Koca, daha sonra basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile video konferans yöntemiyle görüşmesi sorulan Koca, Rusya ile Türkiye arasında aşı ve ilaç çalışmalarına değindi. Koca, "Aşı konusunda bir TÜSEB olarak bir çağrıya çıkmıştık. Türkiye'de toplam ilaç ve aşı anlamında 22 üniversite ve merkezin çalışması var. Hayvan deneyi aşamasına gelen 4 üniversite ve merkezimiz var. Rusya ile görüşmemizde, aşı çalışmalarının özellikle hayvan çalışmalarının sonlarına doğru geldiğini öğrendik. Aşıları özellikle insan çalışması, klinik çalışma dönemi önemi. Klinik çalışmayı bir başka ülkede de yapmanız gerekiyor. Sadece ülkenizde yapmanız yetmiyor. O nedenle Rusya ile hem onların hem bizim geliştirdiğimiz aşılarla ilgili karşılıklı klinik çalışmaların yapılabileceğini karara bağladık. Bilim insanlarımız da karşılıklı olarak telekonferans yöntemiyle bir araya gelmişti. Yarın bu gelişmelerin yenisi yapılacak. İlaç konusundaki çalışmalarla ilgili Rusya'da sentez safhasına gelindiği ifade edildi" açıklamasında bulundu.

65 yaş üzeri vatandaşlara sevindirici haber yolda

65 yaş üstü ile 18 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceğini aktaran, Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına da açıklık getirdi. Koca, "Sokağa çıkma kısıtlaması 15 ilimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı durumda daha çok uygulandı. Önümüzdeki dönemde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu an genel bir düşünce yok. İl bazında, illerde, vakaların dağılımında değişiklik olursa illerde karar almak mümkün olabilir. Şu an bütün Türkiye veya en son uygulandığı illerle ilgili bilim kurulunun önerisi olmadı. 65 yaş üstü ve gençlerimiz en çok fedakarlık gösteren grup oldu. Hala sokağa çıkma noktasında kısıtlamaları var. Bilim Kurulu'nda bu konu da gündeme geldi. Daha çok büyüklerimizin hareket kısıtlılığı ve benzeri sorunları nedeniyle bu iznin arttırılmasının doğru olacağı yönünde yaklaşım var. Düzenlemeyle ilgili önümüzdeki hafta muhtemelen gündeme gelmiş olur. Bilim Kurulun önerisi önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'nda görüşüp açıklama yapılır. Gelecek hafta netleşmiş olur" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımız da tedbirlere uyumda kararlı davranırsa son derece mutlu oluruz"

Yeni dönemde sağlık hizmetlerinde de normalleşmeye geçileceğini aktaran Koca, "Özellikle bu dönemde acil olmayan vakalar etlendi. Acil olan vakalar hiçbir zaman bırakılmadı. Bu süreçte yine zorunlu olmadıkça hastanelere müracaat edilmemesini özellikle öneriyorum. Çünkü hastane ortamlarının riskli olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle randevu sistemiyle çalışılmasını esas kıldık. İhtiyacı olan hastamıza daha iyi zaman ayırabilmek için bu dönemi götürelim istiyoruz. Hastanelerde hangi kurallara uyulması gerektiği de yayımlandı. Vatandaşımız da tedbirlere uyumda kararlı davranırsa son derece mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

"Mesafe kuralını ihmal etmememiz gerekiyor"

Şehir içi ve şehir dışı toplu ulaşım araçlarıyla ilgili gelen soruya ise Koca, "Bilim Kurulumuz, bir rehber yayımladı. Hangi kurallara uyulması gerektiğini net bir şekilde ifade etti. Mesela şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kuralı kalkmadı, oran düştü. İki koltuk yan yana ise o koltuk boş kalacak, tekli koltuğa oturulabilecek. Şehir içinde koltuk sayısından fazla kişi alınmayacak. Bu kuralın uygulanamadığı zorunlu olan durumlarda Valiliklere yetkiler verildi. Duraklar dahil olmak üzere mesafe kuralını ihmal etmememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Hastane yoğunluğu ve vefat oranımız düşmeye devam ediyor"

Mart ayındaki vaka sayısıyla günümüzdeki vaka sayısının benzer olduğuna dikkat çekilmesi üzerine Bakan Koca, "Mart ayında bizim vakaların yüzde 23'e yakını yatırdığımız hastalardı. Şimdi ise yatırdığımız hasta oranı yüzde 2,31. Yani o dönem olan vaka sayısıyla hastane yükü daha yoğun. Daha çok servise, yoğun bakıma giden bir hasta yoğunluğumuz vardı. Bunu da erken tespit etmemiz ve erken tedaviye başlamış olmamızdan kaynaklandığını söyleyebilirim. Şu dönemde hastane yoğunluğumuz ve vefat oranımız düşmeye devam ediyor" diye konuştu.

"Plazma uygulamasına devam ediliyor"

Kök hücre ve plazma tedavisi hakkında konuşan Koca, kök hücre tedavisinin devam etmeyeceğini vurguladı. Koca, "Kök hücreyle ilgili epey vakamız oldu. Sonuçları yakında yayınlanacak. Ama şunu erkenden aktarabilirim kök hücre uygulamasının başarılı olmadığını söyleyebilirim. Plazmadan ise fayda görüyoruz. Plazma uygulamasına devam ediliyor" dedi.

"Sınavlarda sosyal mesafe uygunsa maskenin çıkarılmasını uygun gördük"

LGS ve YKS'yle ilgili gelen soruya ise Koca, "Sınavlarla ilgili uyulması gereken kuralları Bilim Kurulu belirledi ve ilgili birimlere gönderdi. Gençlerimizin sınavlara maskeli gitmelerini, sırasına oturduğunda mesafe kuralı da uygunsa maskenin çıkarılmasını uygun gördük. Bu anlamda uyulması gereken kuralları ÖSYM ve ilgili kuruluşlara ilettik" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA