Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar...

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün