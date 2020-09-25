Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar...
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Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar...

25.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:47
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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