Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar...
25.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:47
Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün