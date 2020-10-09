Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye'de şu an vakanın azalmadığı İstanbul dışında hiçbir ilimizin...
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Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye'de şu an vakanın azalmadığı İstanbul dışında hiçbir ilimizin...

09.10.2020 19:23 | Son Güncelleme: 09.10.2020 19:26
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye'de şu an vakanın azalmadığı İstanbul dışında hiçbir ilimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye'de şu an vakanın azalmadığı İstanbul dışında hiçbir ilimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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