Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye'de Kovid-19'un 1 Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunun görüldüğünü bildirdi.
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Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye'de Kovid-19'un 1 Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunun görüldüğünü bildirdi.

25.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:12
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye'de Kovid-19'un 1 Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunun görüldüğünü bildirdi.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye'de Kovid-19'un 1 Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunun görüldüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye'de Kovid-19'un 1 Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunun görüldüğünü bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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