Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye'de Kovid-19'un 1 Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunun görüldüğünü bildirdi.
25.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:12
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye'de Kovid-19'un 1 Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunun görüldüğünü bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye'de Kovid-19'un 1 Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunun görüldüğünü bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul