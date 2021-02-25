Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye'de Kovid-19'un 1 Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunun görüldüğünü bildirdi.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye'de Kovid-19'un 1 Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunun görüldüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Türkiye'de Kovid-19'un 1 Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunun görüldüğünü bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul