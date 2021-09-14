Sağlık Bakanı Koca, Rize'de çay bahçesinde aşılama işlemini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Rize'de ekiplerin aşı serüvenin yer aldığı bir video paylaştı.

17 Mayıs 2021 itibariyle açılan yaş çay sezonu nedeniyle aşı olamayan çay üreticilerine Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince bulundukları yerlerde Covid-19 aşısı hizmeti verildi. Çay bahçelerine kadar giden Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çay müstahsilleri birer birer aşı hizmetinden yararlandırıldı. O anları ise Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Müziği, çay bahçeleri ve aşı hikayeleriyle Rize" ifadeleriyle paylaştı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)