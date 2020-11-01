Sağlık Bakanı Koca, İzmir'deki son durumla ilgili açıklama
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Sağlık Bakanı Koca, İzmir'deki son durumla ilgili açıklama

01.11.2020 11:22 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:26
Sağlık Bakanı Koca, İzmir'deki son durumla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Geçen süre zarfında 5 binin üzerinde depremzedeye sağlık hizmeti sunuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Geçen süre zarfında 5 binin üzerinde depremzedeye sağlık hizmeti sunuldu. Hastanelerimizde tedavi altına alınan kişi sayısı 896'dır. Bu sabah itibariyle tedavisi tamamlanıp taburcu edilen hasta sayımız 682'dir. 58 kişi servis ve yoğun bakımda yatırılmak üzere, gözlem ve müşahede altında olan kişiler dahil toplam 214 vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. Yatan hastalarımızdan 8 kişi yoğun bakımda. 3 kişinin durumu maalesef ciddiyetini koruyor."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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