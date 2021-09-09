Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "100 milyon doz büyük bir başarının adıdır"

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "100 milyon doz büyük bir başarının adıdır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "100 milyon doz büyük bir başarının adıdır."

"18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranı yüzde 82, ikinci doz aşı oranı yüzde 63,8. Tam doz aşısını 6 milyon 32 bin kişi yaptırdı."

"Aşılarımızı birlikte hızlı bir şekilde tamamlanma hepimizin yararınadır. Bir kısmımız aşılarımızı olur, diğer kısmımız aşılarımızı ertelersek aradaki zaman ortak başarıyı erteler."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı