Son dakika: Sağlık Bakan Yardımcısı Aydın, Tek Sağlık Günü Programı'nda konuştu Açıklaması

AYDIN (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın, Kovid-19 salgınının insanlara farklı bir dünyada olduklarını hatırlattığını belirterek, "İklim değişikliği tartışmalarıyla bunu birleştirdiğimizde, artık tek sağlıkta sanayiyi, üretimi, uluslararası ticareti tekrar tartışmamız gerektiği ortaya çıktı." dedi.

Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğinde, bakanlığın Bilkent Kampüsünde Tek Sağlık Günü Programı düzenlendi.

Aydın, programda yaptığı konuşmada, "tek sağlık" kavramının sağlık için en ideal ekosistemi oluşturma hedefi anlamına geldiğini ifade etti.

Böyle bir yaklaşımla bakıldığında, sadece beşeri sağlık, hayvan sağlığı, çevre ve gıdayla ilgilenen sektörler değil, çok daha fazla sektörün de bu kavramın içine çekilme gerekliliğinin ortaya çıktığını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Aslında tek sağlık, sağlık adına farklı disiplinlerin bir araya gelmesini ifade ediyor ama burada sadece icra makamı olarak farklı disiplinler değil, tek sağlık kavramında başarıya ulaşmak için karar mekanizmasındaki farklı disiplinlerin de 'öncelikle sağlık' demesi gerekiyor. İçinde yaşadığımız kovid pandemisi bizlere farklı bir dünyada olduğumuzu hatırlattı. İklim değişikliği tartışmalarıyla bunu birleştirdiğimizde, artık tek sağlıkta sanayiyi, üretimi, uluslararası ticareti tekrar tartışmamız gerektiği ortaya çıktı. Fikri mülkiyetin tekrar tartışılması gerektiği, uluslararası anlaşmaların zannedildiği kadar güçlü bağlar oluşturmadığı, ülkelerin kendi sağlıklarının derdine düştüğünde bu anlaşmaları önemsemedikleri görüldü. Dayanışma kültürünün bazı yerlerde ortaya çok çıkarken, bazılarında çok zayıfladığını gördük. En önemlisi de küresel dünyamızda gittikçe hakim olan liberal ekonomi anlayışı ciddi olarak tehdit altında. Bu açıdan aslında sürdürülebilir tek sağlık için çok daha geniş perspektiften bakarak konuya yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum."

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin de insanların küresel çözüm gerektiren birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu zorluklardan birinin de hayvanlar ve insanlar arasında ortaya çıkabilen hastalıklar ve bunların yayılması olduğunu dile getiren Seçkin, "Bu yayılma, insan ve hayvan popülasyonundaki büyüme, hızlı şehirleşme, çiftlik sistemlerindeki hızlı değişme, ormanlara zarar verilmesi, küresel ısınma, iklim değişikliği, ekosistemlerdeki değişiklik ve hayvansal ürünlerin ticaretinin küreselleşmesinin tamamını içeren bir eğilimin sonucudur. İnsan, hayvan ve çevresel etkiler tarafından oluşturulan günümüzdeki sağlık sorunlarını daha iyi anlamak ve irdelemek için tek strateji, tek sağlıktır."

Toplantıya, DSÖ Türkiye Temsilcisi Batyr Berdyklychev, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, BM Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ile Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Mustafa Taşdemir katıldı.

"Tek sağlık"

"Tek sağlık", halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi için daha iyi politikalar, uygulamalar, araştırmalar ortaya koyabilmek için farklı bilim dallarının ve meslek gruplarının ortak çatı altında çalışmalarının gerekliliğini vurgulayan kavram olarak tanımlanıyor.

"Tek sağlık" yaklaşımında beşeri hekimler, veteriner hekimler ve çevre sağlığı alanında uzmanlaşmış birçok meslek mensubunun ortaklaşa çalışması, zoonotik hastalıkların neden olduğu salgınların tespiti, kontrolü ve önlenmesi için farklı sektörlerin verileri, laboratuvar ve araştırma sonuçlarını paylaşması ve ortak çalışmalar yürütülmesi vurgulanıyor.

Tek Sağlık Günü ile insan, hayvan ve çevre ilişkileri bağlamında gelişen sağlık tehditlerine yönelik "tek sağlık" yaklaşımına duyulan ihtiyaca dikkat çekmek amaçlanıyor.

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