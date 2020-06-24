Son dakika sağlık: Bakan Koca: "Önümüzdeki dönemde yeni bir kısıtlama düşünmüyoruz" Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (9)

Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Önümüzdeki dönemde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık ve şu an düşünmüyoruz."

Sağlık Bakanı Koca: "İller, ilçeler, köyler bazında birtakım kısıtlamaları il hıfzıssıhha kurulları alabilir. Ülke genelinde şu an bir kısıtlama gündemimizde olmadı."

Kaynak: AA