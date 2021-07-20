Son dakika sağlık: Bakan Koca: İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser

Son dakika habere göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser. İki doz aşı vaka sayılarında artık geri dönüşü olmayacak düşüşü sağlar. Bayramın tadını bozmadan çok dikkatli olalım. Kalıcı çözüm, aşıyla kazanılacak bağışıklıktır. Bugünkü yeni vaka sayısı 8 bin 780. Türkiye'nin her yerinde aklımızda olsun. Tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci