Son dakika sağlık: Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi
Bir son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı