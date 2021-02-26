Son dakika sağlık: Bakan Koca, 100 bin nüfusta Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan ve artan 5 ili açıkladı Açıklaması
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Son dakika sağlık: Bakan Koca, 100 bin nüfusta Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan ve artan 5 ili açıkladı Açıklaması

26.02.2021 22:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:40
Son dakika sağlık: Bakan Koca, 100 bin nüfusta Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan ve artan 5 ili açıkladı Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz, Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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