Son dakika sağlık: Aşı olmayan aile hastanelik oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika sağlık: Aşı olmayan aile hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | Sağlık

Son dakika haberleri: Aşı olmayan aile hastanelik oldu "Sosyal medya yalanlarına inandık aşı olmadık ailece hastanelik olduk" diyen adamdan aşı olun mesajı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kendisi, eşi ve iki çocuğu korona virüse yakalanan adam hastane odasında çektiği video ile "Sosyal medya yalanlarına inandık...

Aşı olmayan aile hastanelik oldu

"Sosyal medya yalanlarına inandık aşı olmadık ailece hastanelik olduk" diyen adamdan aşı olun mesajı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kendisi, eşi ve iki çocuğu korona virüse yakalanan adam hastane odasında çektiği video ile "Sosyal medya yalanlarına inandık aşı olmadık ailece hastanelik olduk" diyerek herkese aşı olun çağrısı yaptı.

Kadirli'de yaşayan Cengizhan Güler 26 Ağustos'ta önce kendisi, ardından eşi ve daha sonra iki çocuğu korona virüse yakalandı. Hastalık kısa sürede ilerleyince, ailenin tedavisine hastanede devam edilmesi kararlaştırıldı. Kadirli ilçesinde özel bir hastanenin Covid-19 servisinde tedavi altına alınan Cengizhan Güler, eşi ve iki çocuğunun da aşı olmadığı ortaya çıktı.

Hastane odasında 11 yaşındaki kızı Ceyli Güler'in oyuncaklarıyla oynadığı videosunu çeken Cengizhan Güler, çocuğunun okula başlamamasından dolayı çok üzüldüğünü belirtti. Yine çektiği bu video ile herkese aşı olun çağrısı yapan Cegizhan Güler, "Geçtiğimiz günlerde Covid testimiz pozitif çıktı. Bir süre evimizde tedavi gördük. Maalesef evde gördüğümüz Covid tedavisi yeterli gelmedi. Hastalık ciğerlerimize indiği için hastaneye yattık. Sosyal medya yalanlarına inandım. Yalan yanlış bilgilere inandım ailece aşı olmadık. Çok pişman oldum. Ama siz bizim gibi olmayın. Aşınızı tam olun. Öyle sosyal medyaymış veya sağdan soldan duyduklarınıza inanmayın. Devletimize güvenin ve aşılarınızı yaptırın" dedi.

Son dakika sağlık: Aşı olmayan aile hastanelik oldu
Son dakika sağlık: Aşı olmayan aile hastanelik oldu
Son dakika sağlık: Aşı olmayan aile hastanelik oldu
Son dakika sağlık: Aşı olmayan aile hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

Yerli aşı TURKOVAC'tan güzel haber! Aşılanan 36 kişide de hiçbir yan etki görülmedi
Yerli aşı TURKOVAC'tan güzel haber! Aşılanan 36 kişide de hiçbir yan etki görülmedi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 269 kişi vefat etti, 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 269 kişi vefat etti, 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Mansur Yavaş Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Münir Özkul Şeyma Subaşı Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Marcao Max Meyer Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika sağlık: Aşı olmayan aile hastanelik oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 11:16:26. #1.14#

title