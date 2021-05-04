Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'
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Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika gelişmesine göre Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı' SAĞLIK Bakanlığı'na ait 50 'yenidoğan ambulansı', acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için hizmet veriyor.

Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı' SAĞLIK Bakanlığı'na ait 50 'yenidoğan ambulansı', acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için hizmet veriyor. Bakanlık, içinde nakil kuvözü, portatif neonatal mekanik ventilatör, aspiratör, neonatal nabız oksimetre, defibrilatör, infüzyon ve perfüzyon pompaları ve nakil çantası gibi özel ekipmanların bulunduğu yenidoğan ambulansları, geçen yıl aralık ayında hizmete soktu. Ambulanslarda görev yapan personel, gönüllü 600 personel arasından seçildi. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türk Neonatoloji Derneği'nin ortak çalışmasıyla belirlenen 'yenidoğan transport eğitimi'ni başarıyla bitiren sağlık görevlileri, 15 günlük stajın ardından ambulanslarda göreve başladı. Ambulanslar acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebeklerin sağlık kuruluşlarına nakillerinde kullanılıyor.

'BU İŞ İÇİN GÖNÜL VERMİŞ BİR EKİBİMİZ VAR' Yenidoğan transport ekibinde görevli acil tıp teknisyeni Cemile Ünlü, "Hayata tutunmaya çalışan küçük bebekleri, bir noktadan alıp sağlıklı şekilde başka bir merkeze taşımak için çalışan ekipleriz. Bu iş için özellikli ambulanslarda görev yapıyoruz. Yetişkin ambulanslarından farklı, bebeklerin hayata tutunmasını sağlayan özellikli ambulanslardır bunlar. Bu iş için gönül vermiş bir ekibimiz vardır." dedi.

Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'
Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'
Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'
Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'
Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'
Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'
Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'
Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'
Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'
Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'
Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'
Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'
Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'
Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'
Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'
Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'
Son dakika haberi! ANKARA Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler için 50 'yenidoğan ambulansı'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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