Son dakika: Sağanak yağış sele neden oldu
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Son dakika: Sağanak yağış sele neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Sağanak yağış sele neden oldu Amasya'da sağanak yağış sele yol açtı.

Sağanak yağış sele neden oldu

AMASYA - Amasya'da sağanak yağış sele yol açtı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde aşırı yağıştan dolayı Tepe Mahallesi'nde biriken sular merkez mahallelerine sel olarak geldi. Yeşilırmak Mahallesi'ni sel götürdü. Öğlen sonu bastıran yağış sonrası yukarı mahallelerde biriken sular şehrin alt kısmındaki mahallelere kadar geldi.

Sel arabaların geçmesine engel oldu. Yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşanmazken evlerde ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Son dakika: Sağanak yağış sele neden oldu
Son dakika: Sağanak yağış sele neden oldu
Son dakika: Sağanak yağış sele neden oldu
Son dakika: Sağanak yağış sele neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı

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