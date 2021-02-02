Son dakika! Sağanağın ardından Balçova sanayi sitesinde toprak kayması oluştu
02.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:47
Son dakika haber: Balçova sanayi sitesinde uluşan toprak kayması ve çamur içinde kalan araçlar İZMİR - İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu.
Balçova sanayi sitesinde uluşan toprak kayması ve çamur içinde kalan araçlar İZMİR - İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Balçova'da sanayi sitesinde sağanağın ardından toprak kayması oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Görkem Köseleci