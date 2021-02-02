Son dakika! Sağanağın ardından Balçova sanayi sitesinde toprak kayması oluştu
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Son dakika! Sağanağın ardından Balçova sanayi sitesinde toprak kayması oluştu

02.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:47

Son dakika haber: Balçova sanayi sitesinde uluşan toprak kayması ve çamur içinde kalan araçlar İZMİR - İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu.

Balçova sanayi sitesinde uluşan toprak kayması ve çamur içinde kalan araçlar İZMİR - İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Balçova'da sanayi sitesinde sağanağın ardından toprak kayması oluştu.

Son dakika! Sağanağın ardından Balçova sanayi sitesinde toprak kayması oluştu
Son dakika! Sağanağın ardından Balçova sanayi sitesinde toprak kayması oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Görkem Köseleci

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