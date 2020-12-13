Son dakika: Safranbolu Kaymakamı Türköz sokak hayvanlarını besledi
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Son dakika: Safranbolu Kaymakamı Türköz sokak hayvanlarını besledi

13.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:10
Son dakika: Safranbolu Kaymakamı Türköz sokak hayvanlarını besledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Safranbolu merkez ve civarında aç kalan sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Safranbolu merkez ve civarında aç kalan sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

Safranbolu Kaymakamlığı koordinasyonunda Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) İl Temsilcisi Mehmet Kımır ve gönüllü üyelerle gerçekleştirilen etkinlikte, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kedi, köpek ve kuşlar beslendi.

Sokak hayvanlarının bulunduğu alanları gezen Kaymakam Türköz ve beraberindekiler, gördükleri hayvanları elleriyle besledi, beslenme alanlarına da mama ve yem bıraktı.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Türköz, DASKUT'la birlikte Kaymakamlık koordinesinde ilçe merkezinden başlayarak, eski çarşı, Misak-ı Milli Meydanı ve Bartın yoluna kadar gelerek sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlama kapsamında sokaktaki hayvanların doğal olarak beslenmelerinin de zayıfladığını belirten Türköz, "Bu konuda biz de elimizden geleni yapmayı düşündük ve böyle bir uygulama yaptık. Sağ olsunlar bu konuda firmalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız da bizlere güzel destekler sağladılar. İnşallah bunun devamı gelecek. Her hafta sonu bu faaliyeti yapmayı düşünüyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Unutmayalım sokaklar dört ayaklı dostlarımızla beraber daha güzel." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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