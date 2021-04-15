Son dakika... Safranbolu Kaymakamı Türköz'den şehit ailesi ve Kıbrıs gazisine ziyaret
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Son dakika... Safranbolu Kaymakamı Türköz'den şehit ailesi ve Kıbrıs gazisine ziyaret

Son dakika... Safranbolu Kaymakamı Türköz'den şehit ailesi ve Kıbrıs gazisine ziyaret
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, şehit Bahri Gülenç'in ailesini ve Kıbrıs gazisi Necati Hınık'ı ziyaret etti.

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Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, şehit Bahri Gülenç'in ailesini ve Kıbrıs gazisi Necati Hınık'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Türköz, şehit ailelerinin ve gazilerin her fırsatta yanlarında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Okunan dualarla şehitleri andıklarını belirten Türköz, "Bu vatan için canlarını seve seve vermiş tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, şehit ailelerimize, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Sosyal Yardımlaşma ve Vakıf Müdürü Yusuf Özyavuz da ziyaretlere eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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