Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANI KAMERADA - Haberler
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Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... SUNUCU Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na düzenlenen saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SUNUCU Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na düzenlenen saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta Bakırköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürdü. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun masada uğradığı silahlı saldırı sonrası kapıya doğru çekilerek sürüklendiği görülüyor. Mahmutyazıcıoğlu dizlerinin üzerinde uzaklaşmak istiyor ancak saldırgan silahını tekrar ateşliyor. Mahmutyazıcıoğlu, saldırının ardından dizlerinin üzerinde bir süre ilerliyor.

Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANI KAMERADA

Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANI KAMERADA

Son Dakika | ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA SALDIRI ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Saldırı, Güncel, Haber

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