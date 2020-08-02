Son Dakika | Sadakataşı Derneği, Muş'ta ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı
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Son Dakika | Sadakataşı Derneği, Muş'ta ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Son dakika haberlerine göre Sadakataşı Derneği, yapılan bağışlarla kesilen kurbanların etlerini Muş'ta ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Son Dakika | Sadakataşı Derneği, Muş'ta ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı
02.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:12

Sadakataşı Derneği, yapılan bağışlarla kesilen kurbanların etlerini Muş'ta ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Sadakataşı Derneği gönüllülerinden Recep Çelik, AA muhabirine, bu bayramda yoksul, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Derneğin başta Türkiye olmak üzere 32 ülkede kurban kesimi gerçekleştirdiğini ve bu kapsamda 125 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştıracaklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Derneğimizin 'İyilikte Hisseniz Olsun' çağrısıyla başlattığı kurban organizasyonu kapsamında Muş'ta kurban kesimlerine devam ediyoruz. Avusturya Wefa Derneği'nin verdiği bin 700 hisselik desteğin 250'sini burada kestik. Bu organizasyon kapsamında Muş'ta 500 aileye kurban eti dağıttık. Bunlar önceden tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi aileler. 'Kurbanın sırrı paylaşmaktır' sloganıyla çıktığımız bu yolda amacımız ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze olsun bayram sevincini yaşatmak ve iyiliği yaymak. Doğu'daki 8 ilimizde kurban dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Buradaki kardeşlerimizle, hem kardeşliği geliştirmek hem de kurban sevinciyle gönüllerine dokunmak ve paylaşmak için böyle bir yola düştük."

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Kaynak: AA

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