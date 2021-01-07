Son dakika haber! İstanbul'da iki havalimanında düzenlenen operasyonlarda 15 kilogram kokain ele geçirildi
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Son dakika haber! İstanbul'da iki havalimanında düzenlenen operasyonlarda 15 kilogram kokain ele geçirildi

07.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:10

Son dakika haber... İstanbul'da Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 15 kilogram kokain ele geçirdi.

İstanbul'da Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 15 kilogram kokain ele geçirdi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanında riskli olarak değerlendirdikleri yabancı uyruklu bir yolcuyu takibe aldı.

Yolcunun valizi önce narkotik köpekler daha sonra X-Ray ile kontrol edildi. Kontroller sonrasında açılıp aranan valiz içerisinde kıyafetlerin arasında plakalar halinde gizlenmiş ve kumaşlara emdirilmiş uyuşturucu maddeye rastlandı.

Yaklaşık 2,5 kilogram olduğu belirtilen kokaine ilişkin gözaltına alınan yolcu, polis merkezine götürüldü.

Gümrük Muhafaza ekipleri aldıkları bir istihbarat üzerine yine Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcuların analizi yapılarak şüphelinin bagajı kontrol edildi.

Yapılan kontrolde valizinde bulunan kozmetik ürünlerden numune alınarak uyuşturucu test mendilleri ile analiz yapıldı.

Yapılan analizde bu ürünlere emdirilmiş şekilde yaklaşık 3,5 kilogram kokain bulunduğu tespit edildi. Bu operasyonda da bir şüpheli gözaltına alındı.

Metal makine parçaları içerisinde 9 kilogram kokain ele geçirildi

Atatürk Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise bir makine parçasından şüphelenen ekipler kargoyu incelemeye aldı.

Dedektör köpeklerin de kargoya tepki vermesi üzerine açılan pakette, metal makine parçalarının tamamen uyuşturucu ile doldurulduğu anlaşıldı.

Yapılan incelemede uyuşturucu maddenin 9 kilogram kokain olduğu belirlendi. Söz konusu operasyonda da 8 şüpheli gözaltına alındı.

Her üç operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Son dakika haber! İstanbul'da iki havalimanında düzenlenen operasyonlarda 15 kilogram kokain ele geçirildi
Son dakika haber! İstanbul'da iki havalimanında düzenlenen operasyonlarda 15 kilogram kokain ele geçirildi
Son dakika haber! İstanbul'da iki havalimanında düzenlenen operasyonlarda 15 kilogram kokain ele geçirildi
Son dakika haber! İstanbul'da iki havalimanında düzenlenen operasyonlarda 15 kilogram kokain ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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