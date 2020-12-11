Son Dakika | Sabah çaldılar, akşam yakalandılar
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Son Dakika | Sabah çaldılar, akşam yakalandılar

11.12.2020 21:17 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:21
Son Dakika | Sabah çaldılar, akşam yakalandılar

Son dakika haberler... DÜZCE (İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde bir eczane ve marketten yapılan hırsızlık olayının zanlısı 4 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde bir eczane ve marketten yapılan hırsızlık olayının zanlısı 4 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Karahacı Musa Mahallesi'nde sabah saatlerinde eczane ve market sahipleri dükkanlarında hırsızlık olduğunu tespit edip durumu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bildirdi. Ekipler hırsızlık mahallinde yaptıkları incelemenin ardından işyerlerinin ve bölgede bulunan diğer işyerlerinin güvenlik kameralarını toparlayıp incelemeye başladı. Yaklaşık 127 saatlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler hırsızlığı gerçekleştirenlerin karı koca F.A., A.K.A ve çiftin yeğenleri olan M.T. ve 18 yaşından küçük E. P. olduğunu tespit etti. Ekipler şahısları evlerine gerçekleştirdiği operasyon ile gözaltına aldı. Şahısların sabah çaldığı cep telefonu, bir miktar para ve yaklaşık 10 bin liralık sigara paketlerini de bulan ekipler şahısları emniyete götürdü. Burada ifadeleri alınan F.A., A.K.A, M.T. ve E.P. hakim karşısına çıkartıldı. 1'i kadın, 1'i 18 yaşından küçük çocuk 4 kişi hırsızlık suçundan tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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