Son Dakika | Saadet Partili Karaduman: "İdamı değil, adalet meselesini konuşmalıyız" Son dakika haberi: Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, idamı değil, adalet meselesini konuşmaları gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, idamı değil, adalet meselesini konuşmaları gerektiğini söyledi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 20 Temmuz'da korona testinin pozitif çıkması üzerine kaldırıldığı hastanede 12 gün tedavi gördüğünü belirterek, şimdi sağlığına yeniden kavuştuğunu anlattı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının, açıklanan verilerin çok ötesinde olduğunu iddia eden Karaduman, "İktidar mensupları, yaşanan bu hadiselerle beraber frene basmak yerine, ne hazindir ki gaza basmayı tercih etmiştir. Bu salgın sürecinde bilim adamlarına kulak verilmesi gerekirken, iş adamlarına kulak verilmiştir. Gelinen noktada politikalar, ekonomik kaygılar neticesinde geliştirilmiş ve salgınla mücadele yeterince uygulanamamıştır." diye konuştu.

Karaduman, iktidarın salgınla mücadelede "sınıfta kaldığını", bu sorun karşısında ciddi bir mücadele vermesi gerektiğini savundu.

Giresun'daki sel felaketinin "kader" olarak değerlendirilemeyeceğini kaydeden Karaduman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkeyi yönetenler sadece taziye mesajlarıyla bölgede vinçlerin üzerinde verdikleri pozlarla bu sorundan kurtulacaklarını zannediyorlarsa, kesinlikle yanılıyorlar. Dere yataklarını ranta açacaksınız, köprüleri yenilemeyeceksiniz, menfezleri iyileştirmeyeceksiniz, kepçeler, vinçler üzerinden poz vereceksiniz, bütün bunların doğal bir afet olduğuna insanları inandırmaya çalışacaksınız. Bunun kabul edilebilmesi asla mümkün değildir. Deniz sahillerini dolduracağınıza, dere yataklarını ranta açacağınıza, yaylalara çimento dökeceğinize, doğaya kulak vermiş olsaydınız, bu sorunların hiçbirini yaşamamış olacaktık. İktidarın yapması gereken, doğayı değil, rantçıları ıslah etmek olmalıdır."

Türkiye'deki işsizliğin arttığını dile getiren Karaduman, İŞKUR tarafından 2018'de bir sınav yapıldığını, mülakat sonuçları açıklanmadan atamaların gerçekleştiğini, insanların emeklerinin heba edildiğini savundu.

Karaduman, mülakat adı verilen sınavların "siyasi kadrolaşma"nın zemini haline getirildiğini ileri sürerek, yeni üniversiteye başlayan gençlerin bile büyük bir umutsuzluk içinde eğitimine devam ettiğini söyledi.

"Ülkenin gerçeklerini örtbas etmek amaçlı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir." açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Karaduman, ülkenin en büyük probleminin ekonomi olduğunu, gündemi manipüle edecek bütün meselelerin, hakikati ve ülkenin gerçeklerini örtbas etme amacı taşıdığını iddia etti.

Saadet Partisi olarak çocuklara ve kadınlara dönük istismarın sonuna kadar karşısında olduklarını belirten Karaduman, "Ama bugün bu süreçlerin her geçen gün daha çok artmasının sebeplerini araştırmadan, her geçen gün ülkemizde hem kadınlara hem çocuklara dönük istismarın artan sebeplerini araştırmadan, sadece idamla bu işin çözüleceğini iddia etmek, meselenin hakikatini görmemektir, meselenin hakikatini örtbas etmektir. Türkiye'de, zaten hukukun rafa kaldırıldığı insanlarımızın sadece yüzde 25'inin hukuka güveninin olduğu bir ülkede idam meselesi, bir cinayet meselesidir. Bugün ülkede konuşmamız gereken şey, idam meselesi değil, adalet meselesidir. Ülkede adalet tesis edilmeden, hukukun üstün sayılacağı bir ülke inşa edilmeden, hukuk karşısında herkesin eşit kabul edilebileceği bir ülke olmadan idam meselesini tartışmak, bu ülkenin geleceği için olumlu bir netice asla vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA