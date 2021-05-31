Son dakika: Ryanair uçağı bomba ihbarı nedeniyle Berlin'e acil iniş yaptı
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Son dakika: Ryanair uçağı bomba ihbarı nedeniyle Berlin'e acil iniş yaptı

Son dakika: Ryanair uçağı bomba ihbarı nedeniyle Berlin'e acil iniş yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Dublin-Krakow seferini yapan Ryanair yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Berlin Brandenburg havalimanına acil iniş yaptı.

Dublin-Krakow seferini yapan Ryanair yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Berlin Brandenburg havalimanına acil iniş yaptı. Arama sonucunda herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmamasının ardından uçak yeniden havalandı.

Dün akşam İrlanda'nın başkenti Dublin'den Polonya'nın Krakow kentine gitmek üzere havalanan Ryanair yolcu uçağı, pilotun uçakta bomba bulunabileceğini belirtmesi üzerine Berlin Brandenburg Havalimanına acil iniş yaptı. İhbar üzerine havaalanına çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, uçaktaki 160 yolcu da görevliler tarafından indirilerek özel bir bölüme alındı.

Federal polis, köpekler yardımıyla uçakta arama yaptı. Yolcuların valizleri uçaktan indirilerek tek tek kontrol edildi. Saatler süren aramada uçakta herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanılmadığı bildirildi. Uçak, gece yarısından sonra seferini tamamlamak üzere yeniden havalandı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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