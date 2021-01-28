Son Dakika | Rüzgarın etkisiyle sürüklenen cips standı güvenlik kamerasında

Ordu'nun Perşembe ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen cips standını vatandaş yakaladı.

İlçede etkili olan rüzgar, Düz Mahalle Kum Sokak'ta Ayberk Saka'ya ait bir şarküteri dükkanının önündeki cips stadının hareket ettirdi.

Rüzgarın şiddetini artırmasıyla kaldırımından yola sürüklenen cips standı, tekerlek yardımıyla rampa aşağıya doğru gitmeye başladı.

Bu sıra standın gittiğini bir vatandaş fark etti. Standın peşinden koşan kişi, kısa süre yakalamayı başardı.

Öte yandan izleyenleri tebessüm ettiren görüntü ise iş yeri kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı