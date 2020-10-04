Son dakika... Rusya ve ABD Silah kontrolü konusunda müzakerelere devam edecek

Son dakika habere göre Rusya ve ABD Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START) yenilenmesi için müzakerelere Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devam edecek.

Rusya ve ABD Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START) yenilenmesi için müzakerelere Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devam edecek.

Rusya ve ABD arasında silah kontrolü anlaşmalarının sonuncusu olarak kalan Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START) yenilenmesi konusunda 17-18 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan müzakerelere Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devam edecek.

Görüşmelerde heyetlere liderlik edecek diplomatların Viyana müzakerelerinde olduğu gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın Silah Kontrol İşleri Özel Temsilcisi Marshall Billingsley ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov olması beklenirken, bu görüşmelerin ardından heyetler Putin ve Trump'a anlaşmanın yenilenmesi konusunda raporlarını sunacak. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı