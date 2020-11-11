Son Dakika! Kremlin'den Türkiye açıklaması: İşbirliğimiz Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden yapılacak

Son dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev her fırsatta Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin de rol almasını istediğini söylese de; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanlarıyla yaptığı anlaşma kapsamında yenilgiyi kaybettiklerini kabul ederek Dağlık Karabağ'dan çıkacaklarını bildirdi. Bu gelişmenin ardından Rusya'dan yapılan ilk açıklamada bölgede sadece Rus barış güçlerinin olacağı bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, Karabağ'daki çatışmaların sonlanması anlaşmasıyla sonuçlanan görüşmelerde Karabağ'a Rus-Türk barış güçlerinin beraber konuşlandırılması konusunun hiç ele alınmadığını söyledi.

"TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİMİZ AZERBAYCAN TOPRAKLARINDA YER ALACAK"

Peskov konuyla ilgili gelen bir soru üzerine "Hayır, (Rus-Türk) ortak barış güçlerinden bahsedilmedi. Bu konu hiçbir zaman ele alınmadı. Türkiye ile ortak işbirliği bölgemiz Karabağ'da yer almayacak, Azerbaycan topraklarında yer alacak, burada bir izleme merkezi oluşturulması söz konusu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karabağ'da ateşkese uyulup uyulmadığının denetimi için Rus ve Türk güçlerin görev yapacağı gözlem merkezinin 'işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında' yer alacağı şeklindeki ifadeleri de Peskov'a soruldu.

Peskov soru karşısında böyle bir şey konusunda anlaşmadıklarını belirtti ve söz konusu merkezin Azerbaycan'ın 'geleneksel topraklarında' yer alacağını ekledi.

RUSYA İLE GÖZLEM VE DENETİM FAALİYETİNDE BULUNULACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü telefon görüşmesine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin de Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarında Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek Ortak Merkez marifetiyle Rusya ile ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağı" ifadeleri yer alıyordu.