Son Dakika! Rusya: Suriye Ordusu Doğu Guta'da Tamamen Kontrolü Sağladı
Son dakika! Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun Doğu Guta'da tamamen kontrolü sağladığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye ordusunun Doğu Guta'da tamamen kontrolü sağladığını bildirdi.
ESAD GÜÇLERİ, TAMAMEN KONTROLÜ SAĞLADI
Bakanlığın açıklamasında, "Beşar Esad'a bağlı güçler, Doğu Guta'da kontrolü tamamen sağladı." denildi.
ELE GEÇİRİLEN YERLER ARASINDA DUMA DA VAR
Şam rejiminin ele geçirdiği yerler arasında kimyasal saldırıya maruz kalan Duma da var.
DOĞU GUTA SALDIRISINDA 78 SİVİL ÖLMÜŞTÜ
Suriye'de Esed rejiminin 7 Nisan'da Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.