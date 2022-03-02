Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı, BM Genel Kurulunda kınandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı, BM Genel Kurulunda kınandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısının oylanması Sonuçların açıklanması Sonucun alkışlanması NEW YORK - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141...

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısının oylanması

Sonuçların açıklanması

Sonucun alkışlanması NEW YORK - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti.

Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı, BM Genel Kurulunda kınandı

Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı, BM Genel Kurulunda kınandı

Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı, BM Genel Kurulunda kınandı

AA - Güncel

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

title