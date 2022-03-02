Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı, BM Genel Kurulunda kınandı
AA - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısının oylanması Sonuçların açıklanması Sonucun alkışlanması NEW YORK - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141...
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısının oylanması
Sonuçların açıklanması
Sonucun alkışlanması NEW YORK - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti.