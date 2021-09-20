Son dakika: Rusya'da bir üniversitede silahlı saldırı: 3 ölü

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki üniversite binasında bir kişinin silahla etrafa ateş açması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırı sırasında birçok öğrenci pencerelerden atlayarak kaçtı.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversite binasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla etrafa ateş açtı. Saldırı nedeniyle okulda büyük bir panik yaşanırken öğrenciler, pencerelerden atlayarak binadan kaçtı. Mermi isabet eden bazı öğrencilerin yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Olay yerine ambulanslar ve özel kuvvet ekipleri gönderildi. Üniversite sosyal medya hesaplarından duyuru yaparak bina içerisindeki öğrencilere yatış pozisyonunda bekleme talimatı verdi.

Maskeli olduğu belirtilen saldırganın daha sonra yakalandığı açıklandı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri