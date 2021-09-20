Son dakika: Rusya'da bir üniversitede silahlı saldırı: 3 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Rusya'da bir üniversitede silahlı saldırı: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Rusya'nın Sibirya bölgesindeki üniversite binasında bir kişinin silahla etrafa ateş açması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki üniversite binasında bir kişinin silahla etrafa ateş açması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırı sırasında birçok öğrenci pencerelerden atlayarak kaçtı.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversite binasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla etrafa ateş açtı. Saldırı nedeniyle okulda büyük bir panik yaşanırken öğrenciler, pencerelerden atlayarak binadan kaçtı. Mermi isabet eden bazı öğrencilerin yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Olay yerine ambulanslar ve özel kuvvet ekipleri gönderildi. Üniversite sosyal medya hesaplarından duyuru yaparak bina içerisindeki öğrencilere yatış pozisyonunda bekleme talimatı verdi.

Maskeli olduğu belirtilen saldırganın daha sonra yakalandığı açıklandı. - MOSKOVA

Son dakika: Rusya'da bir üniversitede silahlı saldırı: 3 ölü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seren Serengil Güzel Sözler Kaan Urgancıoğlu
Spor Fatih Terim
Tüm Haberler Gazeteler Rüya Tabirleri Halil İbrahim Dervişoğlu Namaz Vakitleri Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika: Rusya'da bir üniversitede silahlı saldırı: 3 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 10:57:12. #1.12#