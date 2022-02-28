Son Dakika | Rusya'nın saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavi gördüğü hastane
AA, Muhammet Fatih Demirci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haber: Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi, herkese açıldı.
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi, herkese açıldı. Hastanede tedavi görenler arasında Rusların bir arabaya ateş açması sonucu yaralandığı belirtilen bir çocuk tedavi görürken olayda çocuğun 6 yaşındaki kardeşinin öldüğü kaydedildi.