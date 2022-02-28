Son Dakika | Rusya'nın saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavi gördüğü hastane - Haberler

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Son Dakika | Rusya'nın saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavi gördüğü hastane

AA, Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Son dakika haber: Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi, herkese açıldı.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi, herkese açıldı. Hastanede tedavi görenler arasında Rusların bir arabaya ateş açması sonucu yaralandığı belirtilen bir çocuk tedavi görürken olayda çocuğun 6 yaşındaki kardeşinin öldüğü kaydedildi.

Son Dakika | Rusya'nın saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavi gördüğü hastane

Son Dakika | Rusya'nın saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavi gördüğü hastane

Son Dakika | Rusya'nın saldırısında ağır yaralanan çocuğun tedavi gördüğü hastane

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Ukrayna, Çocuk, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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