Son Dakika | Rusya'nın Manila Büyükelçiliğinde yangın çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Rusya'nın Manila Büyükelçiliğinde yangın çıktı

AA, Nuri Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Rusya'nın Manila Büyükelçiliğinde yangın çıktı

Son dakika habere göre Rusya'nın Manila Büyükelçiliğinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktığı bildirildi.

Rusya'nın Manila Büyükelçiliğinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktığı bildirildi.

Filipin Yangından Korunma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin başkentinde bulunan Rus büyükelçiliğinin ikinci katında dün gece saatlerinde yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangının birkaç saat sonra kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangın nedeniyle elçilikteki personel ve ailelerinin binadan tahliye edildiği aktarıldı.

İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle binada yaklaşık 2 milyon dolarlık hasar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

AA / Nuri Aydın - Güncel

Yangın, Rusya, Rus, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title