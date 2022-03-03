Son dakika! Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre - Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü Rusya'nın Ukrayna'nın Irpin kentine düzenlediği saldırılarda 1 çocuk hayatını kaybetti.

- Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü

IRPİN - Rusya'nın Ukrayna'nın Irpin kentine düzenlediği saldırılarda 1 çocuk hayatını kaybetti.

Rusya, gece boyunca Kiev'in kuzeyindeki Irpin kentinde sivil yerleşim yerleri de dahil birçok noktayı hedef aldı. Irpin Belediye Başkanı Oleksandr Markushyn yaptığı açıklamada, Rusya'nın hava saldırısı sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rus birliklerinin saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle kentteki kadın ve çocuklar tahliye ediliyor. Kiev'deki sivil savunma ekipleri, tahliye operasyonu kapsamında 400'den fazla kadın ve çocuğunun kentten çıkarıldığını açıkladı.

Öte yandan, Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonucu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u çocuk 285 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Son dakika! Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü

Son dakika! Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü

Son dakika! Rusya'nın Irpin'deki saldırılarında 1 çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title