Rusya'nın Bir Savaş Uçağı Daha Düştü, Pilotlar Paraşütle Atlayarak Kurtuldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Nijnıy Nogvorod bölgesinde ormanlık alana Mig-31 savaş uçağının düştüğünü duyurdu. Açıklamaya göre, uçaktaki iki pilot paraşütle atladı.

EĞİTİM AMAÇLI, UÇUŞ YAPAN SAVAŞ UÇAĞI RUSYA'DA DÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Mig-31 savaş uçağı bugün 15:30 civarında planlı bir eğitim amaçlı uçuş gerçekleştirilirken Nijnıy Novgorod bölgesinde düştüğü bildirildi.

UÇAK, TEKNİK ARIZA NEDENİYLE DÜŞTÜ

Açıklamaya göre, uçaktaki, güvenli şekilde iniş yaptı ve hayati tehlikeleri bulunmuyor. Uçak, Nijnıy Novgorod'da kalkış yaptığı üsten 17 kilometre uzaklıkta ormanlık bir alana düştü.

İlk verilere göre, uçağın düşme sebebi teknik bir arıza. Ancak düşüş nedeninin net olarak belirlenmesi için bakanlık tarafından çalışma başlatıldı.