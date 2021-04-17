Son dakika... Rusya istihbarat servisi, Ukraynalı diplomatı gözaltına aldı-2
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Son dakika... Rusya istihbarat servisi, Ukraynalı diplomatı gözaltına aldı-2

Son dakika... Rusya istihbarat servisi, Ukraynalı diplomatı gözaltına aldı-2
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Gelen son dakika haberine göre "UKRAYNA, KAPSAMLI BİR YANIT VERECEK"Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rusya'da FSB tarafından gözaltına alınan Aleksandr Sosonyuk'a ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın olaya ilişkin kapsamlı bir yanıt verme hazırlığında olduğun söyledi.

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"UKRAYNA, KAPSAMLI BİR YANIT VERECEK"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rusya'da FSB tarafından gözaltına alınan Aleksandr Sosonyuk'a ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın olaya ilişkin kapsamlı bir yanıt verme hazırlığında olduğun söyledi. Nikolenko, "Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı eylemlerinde başka bir provokasyon. Rus kolluk kuvvetleri, St. Petersburg'daki Ukrayna Başkonsolosluğunun bir çalışanını gözaltına aldı. Diplomat şu anda Ukrayna diplomatik kurumunda" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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