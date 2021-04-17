Son dakika... Rusya istihbarat servisi, Ukraynalı diplomatı gözaltına aldı-2

Gelen son dakika haberine göre "UKRAYNA, KAPSAMLI BİR YANIT VERECEK"Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rusya'da FSB tarafından gözaltına alınan Aleksandr Sosonyuk'a ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın olaya ilişkin kapsamlı bir yanıt verme hazırlığında olduğun söyledi.