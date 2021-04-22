Son dakika... Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batı ülkelerinin Rus diplomatlarını sınır dışı etmesi mevsimsel

Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin Rus diplomatlarını sınır dışı etmelerinin "mevsimsel" olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin Rus diplomatlarını sınır dışı etmelerinin "mevsimsel" olduğunu söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bazı Batı ülkelerinin Rus diplomatlarını sınır dışı ettiğini anımsatan Zaharova, diplomatlara "temelsiz" suçlamalar yöneltildiğini savundu.

Bunun daha önce de yaşandığını vurgulayan Zaharova, "Bu, Batı'da mevsimsel bir şey anladığımız kadarıyla. Bu ülkelerin siyasi doğasında bir şeyler oluyor ve kötüleşme başlıyor. Bunu da atlatacağız." yorumunda bulundu.

Çekya'nın da 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını anımsatan Zaharova, "Prag, ikili ilişkileri yıkma yoluna girdi. Buna cevap verilecektir." dedi.

Zaharova, "Çok uzun süre sabrettik. Sağduyunun gösterileceği umuduyla artık romantik olmayan cevaplar veriyoruz. Ancak aynı zamanda, gerçekten barışsever, iş birliği odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz." şeklinde konuştu.

"ABD ve NATO Rusya sınırlarında varlıklarını arttırmaya çalışıyor"

Belarus'ta darbe girişiminin engellendiğini de hatırlatan Zaharova, "Buna benzer büyük eylemlerin, Amerikan istihbaratının bilgisi olmadan organize edilmesini hayal etmek zor. İşin içinde olan şahıslara Batı ülkelerinde ne şekilde danışmanlık yapıldığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki eylemlerini değerlendiren Zaharova, "Rusya sınırlarında varlıklarını artırmaya çalışan ABD ve NATO ülkelerinin doğu bölgelerde ve Karadeniz sularında kışkırtıcı eylemleri sürüyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu